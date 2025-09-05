05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Beşiktaş'ın yıldız rotası Suudi Arabistan!

Beşiktaş, Al Nassr'dan Aymeric Laporte ve Sadio Mane'yi transfer etmek için Suudi kulübüne iki oyuncunun durumunu sordu.

Beşiktaş, yıldız transferleri gerçekleştirebilmek için Suudi Arabistan'a çıkarma yapıyor.

Siyah-beyazlılar, Al Nassr'ın iki yıldızı için şartlarda nabız yokladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın stopere liderlik edecek tecrübeli bir isim talep etmesi üzerine yönetim, Al Nassr'dan 31 yaşındaki Aymeric Laporte'ye talip oldu.

Beşiktaş'ın kronik kanat forvet krizini çözmesi için Al Nassr'dan talip olduğu bir diğer isim Sadio Mane oldu.

Her iki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonu bittiği için Suudi Arabistan kulübü, ayrılığa sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetimi, iki futbolcuyu kiralık ya da bonservisi ile almaya çalışıyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
