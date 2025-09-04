Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün'den ortak açıklama!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeli ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün antrenmanda kavga ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.Karşılaşma sonrası Kerem, Abdulkerim ve Yunus Akgün hakkında çıkan haberler hakkında konuşan deneyimli futbolcu,ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Çalhanoğlu,sözlerini sarf etti.Yunus Akgün'ün açıklamaları ise şu şekilde:"Güzel bir başlangıç yaptık. Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.""İdmanlarda çalıştığımız goldü. Tam da istediğimiz oldu. Bunun analizini yapacağız. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz."