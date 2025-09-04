04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-1DA
04 Eylül
Slovakya-Almanya
1-0DA
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3DA
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-0DA
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-1DA
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-040'
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
1-042'
04 Eylül
Tunus-Liberya
1-042'
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
1-042'
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün'den ortak açıklama!

A Milli Takım'da aralarında sorun olduğu öne sürülen Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün, Gürcistan maçı sonrası birlikte röportaj verdi.

calendar 04 Eylül 2025 21:24 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 22:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeli ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün antrenmanda kavga ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

"ASLA BİR TARTIŞMA YOK!"

Karşılaşma sonrası Kerem, Abdulkerim ve Yunus Akgün hakkında çıkan haberler hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Farklı bir maç bekledik aslında. Daha pres yapan bir takım bekledik. Farklı bir skor alabilirdik. Kırmızı karttan sonra zorlandık ama önemli olan 3 puan. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. (Gülerek) Burası milli takım, burada öyle bir şey yok! Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim... Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Çalhanoğlu, "Hedefimiz büyük, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha iyi olmak istiyoruz. İkinci yarıda daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Önemli olan 3 puanla başlamak. Şimdi sıra Konya'da. Orada tarihi zaferlerimiz var. İnşallah yine nasip olur. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarımız elinden geleni yapar, biz de elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.



"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Yunus Akgün'ün açıklamaları ise şu şekilde: 

"Güzel bir başlangıç yaptık. Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

"ÇALIŞTIĞIMIZ BİR GOLDÜ"

"İdmanlarda çalıştığımız goldü. Tam da istediğimiz oldu. Bunun analizini yapacağız. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz."

