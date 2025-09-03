Hidayet Türkoğlu: 'İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Alperen Şengün'ün inanılmaz bir yıl geçirdiğini dile getiren Türkoğlu, İsveç maçının hedefleri için çok önemli olduğunu söyledi.



"TAKIMIN GÜZEL HAVASI, MAÇTAKİ KIRILMALARDA DAHİ KOPMADI"



"İyi bir takım olduğunuz zaman bunu hem dışarıda hem de saha içerisine yansıttığınızda başarılı ve keyif verici sonuçlar elde ediyorsunuz. Takımın içindeki güzel hava, maç içerisindeki kırılmalarda da hiçbir zaman kopmadı. Saha içindeki oyuncuların birbirine kenetlenmesi, kenardaki oyuncuların saha içindeki oyunculara olan güveni ve desteği bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu arkadaşlarımız güzel bir hikaye yaratıyorlar. İnşallah cumartesi günü de aynı şekilde hikaye yaratmaya devam ederler. Bu elde edecekleri başarı, onların kariyerleri adına çok değerli olacaktır. Başta kaptan ve diğer tüm ekibi yarattıkları bu atmosferden dolayı kutlamak istiyorum."



"ALPEREN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN TEMELİNİ ŞİMDİDEN ATTI"



Bütün yıla baktığınız zaman Alperen (Şengün) inanılmaz bir yıl geçirdi. EuroBasket'te bana göre önümüzdeki yılların temellerini çok sağlam bir şekilde şimdiden attı. Genç yaşta bu noktalara gelmesi ve formayı uzun yıllar taşıyacağının temellerini şimdiden attığı için kendisiyle gurur duyuyoruz. Kendisine olan özgüvenini takıma çok iyi şekilde yansıtıyor, takımı her anlamda sahipleniyor. Bu bizim için çok değerli, genç yaşında bu tarz oyuncuların milli takımımızı sahiplenmesi geleceğimiz açısından çok değerli. Hem yazdan hem de şu anki performansından ötürü kendisini kutlamak istiyorum."



"İSVEÇ MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"



"Turnuvaya hafta hafta hazırlanmamız gerektiğini her zaman dile getiren bir insanım ben. Öncelikle hedeflerimiz neydi? Grubu en üst sıralarda bitirebilmekti. Bunu şu an başardığımızı görüyoruz. Ekol anlamında diğer ülkelerle aynı seviyeye gelmemiz açısından en kritik maçlarımız bence hep son 16 maçları olmuştu, o yüzden İsveç maçı bizim için çok değerli. Asıl hedefimiz o maçı geçtikten sonra, söylediğimiz hedeflere yavaş yavaş ulaştığımızı görmemiz açısından da çok değerli. Önemli olan şu anki sporcularımızın cumartesi günkü İsveç maçı..."



"BİZİ YALNIZ BIRAKMADINIZ, BU ÇOK DEĞERLİ"



"Turnuvanın ilk gününden itibaren bizi yalnız bırakmadığınız için HT Spor'a, sevgili dostumuz Ahmet Selim Kul'a ve daha sonra tüm spor ekibine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Milli takımızı yalnız bırakmadınız; bu bizler için çok değerli. İlk günden itibaren her geçen gün yükselen ülkemizin basketbola ilgi ve alakası, bizleri ve sporcularımızı çok gururlandırıyor. Dualarını eksik etmesinler. Bizleri arayarak yalnız bırakmayan sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."







