04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-1DA
04 Eylül
Slovakya-Almanya
1-0DA
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3DA
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-0DA
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-1DA
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-037'
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
1-039'
04 Eylül
Tunus-Liberya
1-039'
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
1-039'
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Arda Güler: "Türk halkına armağan olsun"

Arda Güler, 3-2 kazanılan Gürcistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Eylül 2025 21:48 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 21:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler: 'Türk halkına armağan olsun'
Milli yıldızımız Arda Güler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçımızda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz.

Kağıt üzerinde zor görünen bir maç ama İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
