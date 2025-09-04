04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Santarelli: "Bu yazın en önemli anı geldi"

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Eylül 2025 19:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Santarelli: 'Bu yazın en önemli anı geldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Santarelli, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD maçını kazandıkları için iyi hissettiğini ifade etti.

Maçın zor geçtiğini ve kendini biraz yorgun hissettiğini dile getiren Santarelli, şunları söyledi:


"Kendimi tamamen oyunculara vermeye çalışıyorum. Tüm motivasyonumu, tüm enerjimi... Çünkü onların bana ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Ama gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. İlk sete çok iyi başladılar, inanılmaz bir taktiksel oyunla. Çok sayıda blok yaptık. Sonra ikinci set için üzgünüm çünkü çok iyi oynuyorduk ama bazı anlarda oyunumuzu kaybettik. Oyunculara söylediğim şey, ilk setteki gibi oynamaya başlamalarıydı. Tekrar inanılmaz bir set oynadık ve yine 25-14 kazandık. Bu çok güzel. Son set biraz gergindi ama bence iyi oldu. Yarı finale ulaştığımız için mutluyuz. Artık takım için bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz. Bir sonraki maçta elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz."

Santarelli, organizasyonun yarı finalinde Japonya ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Japonya, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlarla daha önce birçok kez oynadık. Onların inanılmaz bir takım olduğunu biliyoruz. Asla pes etmiyorlar. Çok savaşıyorlar, iyi savunma yapıyorlar ve çok teknikler." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
