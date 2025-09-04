Santarelli: 'Bu yazın en önemli anı geldi'

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.Santarelli, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD maçını kazandıkları için iyi hissettiğini ifade etti.Maçın zor geçtiğini ve kendini biraz yorgun hissettiğini dile getiren Santarelli, şunları söyledi:Santarelli, organizasyonun yarı finalinde Japonya ile karşılaşacaklarını anımsatarak,dedi.