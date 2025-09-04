Valorant gece pazarı ne zaman? (2025 Eylül)

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta her sezon merakla beklenen Gece Pazarı etkinliği, oyunculara indirimli silah kozmetikleri (skins) veya koleksiyonları genişletme fırsatı veriyor. Peki, 2025 Valorant gece pazarı ne zaman?

Bir önceki Valorant Gece Pazarı 24 Temmuz 2025'te sona ermişti. Bir sonraki gece pazarı ise 2025 Sezonu 5. Perde kapsamında 12 Eylül 2025'te başlayacak ve 26 Eylül 2025'te sona erecek. Etkinlik, Los Angeles'ta 17.00 TSİ 13 Eylül 03:00), Mumbai'de 05:30 IST, Frankfurt'ta 02:00 CEST gibi farklı bölgelerde yerel saatlere göre erişime açılacak.

Gece Pazarı, genellikle her perdede bir kez düzenleniyor ve yaklaşık iki hafta sürüyor. Bu da oyunculara indirimli oyun içi kozmetikler (skinler) alma şansı tanıyor. Bu yılki Gece Pazarı, Combat Crafts, Aperture ve Wonderstallion gibi yeni eklenen paketleriyle merakla bekleniyor.

Etkinlik, oyunculara Select, Deluxe ve Premium kategorilerindeki skinlerde %10 ila %49 arasında indirimler sunarken 4.350 VP ve üzeri fiyatlı yakın dövüş ile Ultra veya Exclusive kategorilerindekiler hariç tutulacak.

Gece Pazarı'na erişmek oldukça basit. Etkinlik başladığında Valorant ana ekranında sağ üst köşede bir kart simgesi beliriyor. Oyuncular, 12 Eylül 2025'ten itibaren oyunu başlattıklarında bu simgeye tıklayarak altı gizemli karta ulaşabilir. Her kart, rastgele seçilmiş bir silah veya yakın dövüş kozmetiği ve indirim oranını ortaya çıkarır. Kartların renkleri ve köşelerindeki semboller, oyun içi kozmetiğin (skinin) nadirlik seviyesini (Select, Deluxe veya Premium) gösterir.

Gece Pazarı'nı kaçırmamak için oyuncuların Riot Games'in resmi X hesabını veya oyun içi haber güncellemelerini takip etmesi öneriliyor.

Valorant Gece Pazarı'nda sunulan skinler etkinlik süresince sabit kalıyor ve oyuncular kartları yenileyemiyor veya rastgele çekemiyor. Bir kez kartları açtığınızda size sunulan altı oyun içi kozmetik ve indirim oranları, 26 Eylül 2025'e kadar değişmeden kalıyor. Öte yandan satın alınan kozmetikler Valorant'ın iade politikasına uygun olduğu sürece iade edilebilir.