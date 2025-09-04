Merih Demiral: 'Dünya Kupası yolunda tek yürek'

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.
Mücadelenin başarılı isimlerinden Merih Demiral, maç sonunda anlamlı bir paylaşım yaptı.
Merih Demiral: "Sahada terimizin her damlası, milyonların hayali için… Dünya Kupası yolunda tek yürek!"
Milli futbolcunun bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Mücadelenin başarılı isimlerinden Merih Demiral, maç sonunda anlamlı bir paylaşım yaptı.
Merih Demiral: "Sahada terimizin her damlası, milyonların hayali için… Dünya Kupası yolunda tek yürek!"
Milli futbolcunun bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Sahada terimizin her damlası, milyonların hayali için…
Dünya Kupası yolunda tek yürek! ❤️🇹🇷 pic.twitter.com/Yb8AQHA0IE
— Merih Demiral (@Merihdemiral) September 4, 2025