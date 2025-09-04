04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-1DA
04 Eylül
Slovakya-Almanya
1-0DA
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3DA
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-0DA
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-1DA
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-040'
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
1-042'
04 Eylül
Tunus-Liberya
1-042'
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
1-042'
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Merih Demiral: "Dünya Kupası yolunda tek yürek"

Merih Demiral, Gürcistan maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

calendar 04 Eylül 2025 22:16 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 22:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Merih Demiral: 'Dünya Kupası yolunda tek yürek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin başarılı isimlerinden Merih Demiral, maç sonunda anlamlı bir paylaşım yaptı.

Merih Demiral: "Sahada terimizin her damlası, milyonların hayali için… Dünya Kupası yolunda tek yürek!"

Milli futbolcunun bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
