Donnarumma'dan Gazze mesajı!

İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, Gazze ile ilgili konuştu. Donnarumma, "Yakın zamanda baba oldum ve bazı görüntüleri görmek, bazı haberleri duymak canımı acıtıyor. " dedi.

calendar 03 Eylül 2025 18:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Manchester City'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananları görmenin canını acıttığını söyledi.

İtalya Milli Takımı kampında basın mensuplarına açıklamada bulunan Donnarumma, "Yakın zamanda baba oldum ve bazı görüntüleri görmek, bazı haberleri duymak canımı acıtıyor. Bu bizden daha büyük bir durum. Bu konuya girmek istemiyorum. Futbol oynamak istiyoruz. Barışı geri getirmek istiyoruz. Bu durumları görmek canımı acıtıyor ama bazı siyasi meseleler bizden daha büyük." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yer alan İtalya, 8 Eylül'de İsrail ile deplasmanda karşılaşacak.


Daha önce de elemelerde aynı grupta bulunan Norveç'in iç sahada İsrail ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı açıklanmıştı.

