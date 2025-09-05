05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Fenerbahçe'de Emre Mor gerçeği: Ne kadroda ne teklif var

Bir dönem Avrupa devlerinin radarına giren Emre Mor, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında yer almıyor. UEFA listesine alınmayan 28 yaşındaki oyuncuya henüz resmi bir teklif gelmedi.

05 Eylül 2025 10:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Emre Mor gerçeği: Ne kadroda ne teklif var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, sadece yeni gelecek oyuncular değil mevcut kadrodaki isimlerin durumu da netleşmeye başlıyor.
 
Son olarak Diego Carlos'un Como'ya, Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e ve Dominik Livakovic'in Girona'ya kiralanmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerde ayrılık rüzgârı esmeye başladı.
 
Bu süreçte kadroda yer bulamayan bir diğer isim ise Emre Mor oldu. 2023/24 sezonunun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te, 2024/25 sezonunun başını ise Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un Fenerbahçe formasıyla resmi olarak sahaya çıktığı son karşılaşma, 28 Ocak 2024'te Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig maçıydı.
 
NE KADRODA NE PLANLARDA
 
Emre Mor, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşaması için UEFA'ya bildirdiği kadroda da kendine yer bulamadı. Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder gibi isimlerle birlikte Emre Mor da Avrupa listesi dışında bırakıldı.
 
Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Emre Mor'a şu ana kadar hiçbir kulüpten resmi teklif gelmediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair kararını henüz vermedi.
 
NEREDEN NEREYE?
 
Bir dönem hem Avrupa devlerinin hem de Türkiye'nin büyük kulüplerinin radarında olan Emre Mor, kariyerinde ciddi bir düşüş yaşıyor.
 
Genç yaşta Borussia Dortmund'a transfer olarak büyük bir çıkış yapan futbolcu, şu anda Fenerbahçe'de kadroya dahi giremiyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
