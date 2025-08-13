12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Newcastle, Malick Thiaw'u kadrosuna kattı

Premier Lig ekibi Newcastle United, AC Milan forması giyen Alman stoper Malick Thiaw'u transfer ettiğini resmen açıkladı.

calendar 13 Ağustos 2025 01:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: nufc.co.uk
Newcastle, Malick Thiaw'u kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig kulüplerinden Newcastle United, savunma hattını güçlendirmek adına Milan'dan Alman stoper Malick Thiaw'u 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Transfer, kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Geçtiğimiz yaz adı Real Madrid ve Bayern Münih ile anılan 23 yaşındaki futbolcu, Serie A'daki bir sezonun ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.

Futbol kariyerine Almanya'nın Schalke takımında başlayan Thiaw, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olmuştu.



İtalyan devinde 85 maça çıkan ve bir gol atan genç savunmacı, geçtiğimiz sezon İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, bu transferle savunma hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.