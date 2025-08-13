Newcastle, Malick Thiaw'u kadrosuna kattı

Premier Lig kulüplerinden Newcastle United, savunma hattını güçlendirmek adına Milan'dan Alman stoper Malick Thiaw'u 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Transfer, kulüp tarafından resmen duyuruldu.





Geçtiğimiz yaz adı Real Madrid ve Bayern Münih ile anılan 23 yaşındaki futbolcu, Serie A'daki bir sezonun ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.





Futbol kariyerine Almanya'nın Schalke takımında başlayan Thiaw, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olmuştu.

İtalyan devinde 85 maça çıkan ve bir gol atan genç savunmacı, geçtiğimiz sezon İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.





Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, bu transferle savunma hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.



