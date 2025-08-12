Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord FB maçı şifresiz mi, bugün mü, bu akşam mı?

Organizasyon



Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Fenerbahçe - Feyenoord maçı saati: Nereden izlenir? | Fenerbahçe - Feyenoord maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya benzeri korsan yayın sitelerinden izlemek yasadışıdır. Ücretli dijital platformlardan biri olan S Sport Plus üzerinden canlı ve yüksek kaliteli yayınla izlenebilecek olan Fenerbahçe - Feyenoord maçının kadrosu ve muhtemel 11'leri henüz netleşmedi. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın ve maç detayları...Fenerbahçe - Feyenoord maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Duran.Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici Watanabe, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj Moussa, Sauer, UedaChobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Feyenoord maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.Fenerbahçe, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi. Sakatlık veya teknik kararla bazı oyuncular listede yer almadı. Kadroda dikkat çeken bazı isimler şöyle:Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik LivakovicDefans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan SkriniarOrta saha: Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian SzymanskiForvet: Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk TosunKadroya alınmayan oyuncular: Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo BecaoHollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, maçta formasına kavuşuyor.İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir.UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 40. maçını oynayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle 26. maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleriyle ilk maçını 1964-1965 sezonunda oynadı. O dönemki ismi UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda şampiyonu DWS Amsterdam takımıyla eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasında da 1-0 mağlup oldu.Fenerbahçe, 1968-1969 sezonunda ise yine Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Ajax'la eşleşti. Bir önceki turda Manchester City'yi eleyen sarı-lacivertliler, ikinci turda Ajax'a hem deplasmanda hem de iç sahada 2-0'lık mağlubiyetlerle yenilerek elendi.Fenerbahçe, 1978-1979 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bu kez PSV Eindhoven ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleri karşısındaki ilk galibiyetine imza attı. Ancak rövanş maçını 6-1 kazanan PSV Eindhoven, üst tura yükselen taraf oldu.Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord'la rakip oldu. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Feyenoord, İstanbul'dan da 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren sarı-lacivertliler; PSV Eindhoven ile oynadığı grup maçlarının ilkini 3-0 kazanırken, deplasmanda ise 2-0 mağlup oldu.2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan sarı-lacivertliler; Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven ile G grubunda mücadele etti. PSV ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasındaki maçtan ise 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk Hollandalı rakibi AZ Alkmaar oldu.2006-2007 sezonunda son 32 turunda AZ Alkmaar'la karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibiyle sahasında 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalırken, deplasman golü kuralı sebebiyle elendi.2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet alan Fenerbahçe, tek mağlubiyetini Hollanda ekibi Twente karşısında sahasında 2-1'lik skorla yaşadı. Sarı-lacivertli takım, deplasmandaki mücadeleyi ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe, kazandığı bu maçla birlikte Hollanda temsilcileriyle üst üste oynadığı 8 maçta kaybetmedi.2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ı sahasında 1-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmandan 0-0'lık skorla döndü.2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Feyenoord'la eşleşen Fenerbahçe, gruptaki iki maçı da 1-0'lık skorla kazandı.2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı 5-1 kazanırken, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle dönerek gruplara kaldı. 5-1'lik skor, Fenerbahçe'nin Hollanda ekiplerine karşı elde ettiği en farklı galibiyetti.Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 2 Hollanda takımıyla deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Twente ile 1-1 berabere kalırken, AZ Alkmaar'a ise 3-1 kaybederek 8 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle eleme usulü oynanan karşılaşmalarda 6 kez karşı karşıya geldi.1964-1965, 1968-1969 ve 1978-1979 sezonlarında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası, grup statüsünde oynanmıyordu. Bu sezonlarda DWS Amsterdam, Ajax ve PSV Eindhoven'la karşılaşan sarı-lacivertliler, 3 rakibine de elendi.2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda ise AZ Alkmaar'la son 32 turunda karşılaştı ve yine turu geçemedi.Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Hollanda takımlarına karşı eleme turunda tek zaferini 2023-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente'ye karşı elde etti.Hollanda temsilcileriyle 25 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 11 kez mağlup olurken 9 kez galibiyet sevinci yaşadı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, tur için Kadıköy'deki performansına güveniyor.Hollanda'daki müsabakayı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 mağlup tamamlayan sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarında sahasında oynadığı maçlardaki başarılı sonuçları dikkati çekiyor.Avrupa'da 49. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, özellikle son dönemde iç saha maçlarında, Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da gruplardan çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.Bu periyotta sahasında 23 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 15 galibiyete imza atarken 4 mağlubiyet yaşadı, 4 karşılaşmada ise rakipleriyle yenişemedi.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 2022-23 sezonu başında Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetti.Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra Avrupa kupalarında iç sahada rakiplerine karşı üstünlük elde etti.Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien, Slovacko, Union Saint-Giollis ve Anderlecht'e karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United ve Olimpik Lyon ile berabere kaldı.Sarı-lacivertliler, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Kadıköy'deki son maçta Rangers'a boyun eğdi.Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda gol yollarında etkili oldu.Sarı-lacivertliler, söz konusu 23 maçta rakip fileleri 50 kez havalandırırken kalesinde 21 gol gördü.Fenerbahçe futbol takımının Avrupa'da son dönemde iç sahadaki başarısında 3 farklı teknik adam kulübede yer aldı.Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, geçen sezon da Jose Mourinho yönetiminde sahaya çıktı.Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 142 maçta 73 galibiyet elde etti.Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 142 maçta 73 galibiyetin yanı sıra 31 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.İç saha maçlarında rakip fileleri 207 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 136 gole engel olamadı.Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: