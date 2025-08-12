Haber Tarihi: 12 Ağustos 2025 17:50 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 17:50

Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord FB maçı şifresiz mi, bugün mü, bu akşam mı?

Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta? | EXXEN Spor üyelik ile Feyenoord - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı canlı yayında! Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselebilmek için Feyenoord karşısında kritik bir sınav veriyor. Bu zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı EXXEN Spor canlı izleme linki" ve "Fenerbahçe maçı canlı izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları, üyelik bilgileri ve maç izleme ekranı...

Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord FB maçı şifresiz mi, bugün mü, bu akşam mı?
Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Fenerbahçe - Feyenoord maçı saati: Nereden izlenir? | Fenerbahçe - Feyenoord maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya benzeri korsan yayın sitelerinden izlemek yasadışıdır. Ücretli dijital platformlardan biri olan S Sport Plus üzerinden canlı ve yüksek kaliteli yayınla izlenebilecek olan Fenerbahçe - Feyenoord maçının kadrosu ve muhtemel 11'leri henüz netleşmedi. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın ve maç detayları...

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Fenerbahçe - Feyenoord maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici Watanabe, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda




FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.  Fenerbahçe - Feyenoord maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

TUTTUR'DA 100 TL HEDİYE İLE OYNA!



FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO

Fenerbahçe, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi. Sakatlık veya teknik kararla bazı oyuncular listede yer almadı. Kadroda dikkat çeken bazı isimler şöyle:

Kadrodaki oyuncular:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic

Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar

Orta saha: Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski

Forvet: Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Kadroya alınmayan oyuncular: Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI 

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- Talisca dönüyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, maçta formasına kavuşuyor.


İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

- Kadroda değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir.

- Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

-Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçına çıkacak

Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.

- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 40. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 94

 46

 28

 20

 136

 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 39

 14

 12

 13

 57

 48
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 287

 113

 61

 113

 392

 409
-Fenerbahçe, Hollanda ekipleriyle 26. kez karşılaşacak

Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle 26. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleriyle ilk maçını 1964-1965 sezonunda oynadı. O dönemki ismi UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda şampiyonu DWS Amsterdam takımıyla eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasında da 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 1968-1969 sezonunda ise yine Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Ajax'la eşleşti. Bir önceki turda Manchester City'yi eleyen sarı-lacivertliler, ikinci turda Ajax'a hem deplasmanda hem de iç sahada 2-0'lık mağlubiyetlerle yenilerek elendi.

- İlk galibiyetini PSV karşısında aldı

Fenerbahçe, 1978-1979 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bu kez PSV Eindhoven ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleri karşısındaki ilk galibiyetine imza attı. Ancak rövanş maçını 6-1 kazanan PSV Eindhoven, üst tura yükselen taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord'la rakip oldu. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Feyenoord, İstanbul'dan da 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren sarı-lacivertliler; PSV Eindhoven ile oynadığı grup maçlarının ilkini 3-0 kazanırken, deplasmanda ise 2-0 mağlup oldu.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan sarı-lacivertliler; Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven ile G grubunda mücadele etti. PSV ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasındaki maçtan ise 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

- Avrupa Ligi'nde ilk rakip AZ Alkmaar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk Hollandalı rakibi AZ Alkmaar oldu.

2006-2007 sezonunda son 32 turunda AZ Alkmaar'la karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibiyle sahasında 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalırken, deplasman golü kuralı sebebiyle elendi.

- 8 maçlık yenilmezlik serisi

2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet alan Fenerbahçe, tek mağlubiyetini Hollanda ekibi Twente karşısında sahasında 2-1'lik skorla yaşadı. Sarı-lacivertli takım, deplasmandaki mücadeleyi ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe, kazandığı bu maçla birlikte Hollanda temsilcileriyle üst üste oynadığı 8 maçta kaybetmedi.

2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ı sahasında 1-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmandan 0-0'lık skorla döndü.

2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Feyenoord'la eşleşen Fenerbahçe, gruptaki iki maçı da 1-0'lık skorla kazandı.

2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı 5-1 kazanırken, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle dönerek gruplara kaldı. 5-1'lik skor, Fenerbahçe'nin Hollanda ekiplerine karşı elde ettiği en farklı galibiyetti.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 2 Hollanda takımıyla deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Twente ile 1-1 berabere kalırken, AZ Alkmaar'a ise 3-1 kaybederek 8 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

- Eleme usulü maçlarda 1 kez turu geçti

Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle eleme usulü oynanan karşılaşmalarda 6 kez karşı karşıya geldi.

1964-1965, 1968-1969 ve 1978-1979 sezonlarında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası, grup statüsünde oynanmıyordu. Bu sezonlarda DWS Amsterdam, Ajax ve PSV Eindhoven'la karşılaşan sarı-lacivertliler, 3 rakibine de elendi.

2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda ise AZ Alkmaar'la son 32 turunda karşılaştı ve yine turu geçemedi.

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Hollanda takımlarına karşı eleme turunda tek zaferini 2023-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente'ye karşı elde etti.

Hollanda temsilcileriyle 25 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 11 kez mağlup olurken 9 kez galibiyet sevinci yaşadı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

-Fenerbahçe'nin Avrupa'da "kalesi" Kadıköy

Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, tur için Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Hollanda'daki müsabakayı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 mağlup tamamlayan sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarında sahasında oynadığı maçlardaki başarılı sonuçları dikkati çekiyor.

Avrupa'da 49. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, özellikle son dönemde iç saha maçlarında, Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da gruplardan çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

Bu periyotta sahasında 23 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 15 galibiyete imza atarken 4 mağlubiyet yaşadı, 4 karşılaşmada ise rakipleriyle yenişemedi.

- Son maçında mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 2022-23 sezonu başında Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetti.

Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra Avrupa kupalarında iç sahada rakiplerine karşı üstünlük elde etti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien, Slovacko, Union Saint-Giollis ve Anderlecht'e karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United ve Olimpik Lyon ile berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Kadıköy'deki son maçta Rangers'a boyun eğdi.

- Gol yollarında etkili

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda gol yollarında etkili oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 23 maçta rakip fileleri 50 kez havalandırırken kalesinde 21 gol gördü.

- 3 farklı teknik adam görev aldı

Fenerbahçe futbol takımının Avrupa'da son dönemde iç sahadaki başarısında 3 farklı teknik adam kulübede yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, geçen sezon da Jose Mourinho yönetiminde sahaya çıktı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

- İç sahada 142 maçta 73 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 142 maçta 73 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 142 maçta 73 galibiyetin yanı sıra 31 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 207 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 136 gole engel olamadı.

- Avrupa'da Kadıköy'deki maçlar

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M
UEFA Kupası

 27

 14

 4

 9
UEFA Avrupa Ligi

 47

 26

 14

 7
Şampiyon Kulüpler Kupası

 16

 6

 3

 7
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

 19

 8

 7

 4
UEFA Şampiyonlar Ligi

 20

 9

 2

 9
Kupa Galipleri Kupası

 4

 3

 1

 0
UEFA Konferans Ligi

 9

 7

 0

 2
TOPLAM

 142

 73

 31

 38
 

