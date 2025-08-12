12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Bournemouth'tan 17.2 milyon euro'luk satış!

Bournemouth, bu yaz; Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen ve Milos Kerkez'in satışlarından 172.5 milyon euro kazandı.

12 Ağustos 2025 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth'tan 17.2 milyon euro'luk satış!




İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bu yaz önemli satışlara imza attı.

İngiliz ekibi, 3 savunma oyuncusuna birden veda etti. Bournemouth Dean Huijsen'i Real Madrid'e, Ilya Zabarnyi'i Paris Saint-Germain'e ve Milos Kerkez'i Liverpool'a gönderdi.

Bournemouth, bu transferlerden kasasına 172.5 milyon euro koydu.

Ilya Zabarnyi - Paris Saint-Germain: 63 milyon euro
Dean Huijsen - Real Madrid: 62.5 milyon euro
Milos Kerkez - Liverpool: 47 milyon euro

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
