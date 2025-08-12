Bournemouth'tan 17.2 milyon euro'luk satış!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bu yaz önemli satışlara imza attı.



İngiliz ekibi, 3 savunma oyuncusuna birden veda etti. Bournemouth Dean Huijsen'i Real Madrid'e, Ilya Zabarnyi'i Paris Saint-Germain'e ve Milos Kerkez'i Liverpool'a gönderdi.



Bournemouth, bu transferlerden kasasına 172.5 milyon euro koydu.



Ilya Zabarnyi - Paris Saint-Germain: 63 milyon euro

Dean Huijsen - Real Madrid: 62.5 milyon euro

Milos Kerkez - Liverpool: 47 milyon euro



