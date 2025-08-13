Galatasaray'da Avrupa için son 3 hafta!

UEFA Şampiyonlar Ligi için oyuncu listesini 2 Eylül'de bildirmek zorunda olan Galatasaray'da kadro yapılanması henüz tamamlanmış değil...
En büyük hedefi Avrupa'da başarı olan sarı-kırmızılılar, bu sezona sadece iki transfer yaparak girdi: Leroy Sane ve Victor Osimhen.
Listenin bildirimine 3 hafta kala, takımdan ayrılan önemli isimlerin boşluğu doldurulamazken ihtiyaç duyulan bölgelere de takviye yapılamadı.
3 HAFTA KALDI
Mevcut kadro, UEFA liste kurallarına da tam olarak uymuyor. Yönetimin 3 hafta içinde bu sorunları çözmesi gerekiyor.
İşte son durum:
- Sezona Günay Güvenç ile başlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kaleci transferi henüz yapılamadı. Muslera'nın boşluğu doldurulamadı.
- Nelsson ve Cuesta gidecek. Stoper tandemindeki Davinson Sanchez ile Abdülkerim'e destek olacak veya rotasyona girecek üst düzey bir isim yok.
- Boey sonrası sağ bek sıkıntısı sürüyor. Jelert yetersiz. Kaan o bölgeyi yedekliyor ama tam randımanlı olamıyor. 'Son devşirme' Sallai'nin de Şampiyonlar Ligi'nde sağ bekteki sıkıntıyı giderip gideremeyeceği bilinmiyor.
- Merkez orta sahada Lemina-Torreira-Sara üçlüsünün yedeği bulunmuyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi için üst düzey oyuncu kadroda yok.
- Mertens sonrası forvet arkası / 10 numarada da boşluk var. Burada şimdilik Sara oynuyor. Zaniolo hala soru işareti. Icardi bu mevkinin oyuncusu değil.
UEFA LİSTE KURALLARI
- A listesine ikisi kaleci en fazla 25 oyuncu kaydedilebilir.
- 25 oyuncunun 8'i "yerel olarak yetiştirilmiş oyuncular" (15-21 yaş arasında o ülkede en az 36 ay lisanslı) olmalıdır. 8'den az yerel yetiştirilmiş oyuncu varsa, A Listesindeki azami oyuncu sayısı buna göre azaltılır.
- Bir oyuncu, 1 Ocak 2004 tarihinde veya sonrasında doğmuş ve 2 yıl lisanslanmışsa B listesine kaydedilebilir.
