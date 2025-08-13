12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
Kopenhag-Malmö FF
5-0
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
Benfica-Nice
2-0
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Galatasaray'da Avrupa için son 3 hafta!

Galatasaray, gerekli takviyeleri henüz tamamlayamadı. Sarı-kırmızılıların Avrupa listesi için takviyeleri 3 hafta içinde tamamlaması gerekiyor.

calendar 13 Ağustos 2025 08:59 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 09:09
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi için oyuncu listesini 2 Eylül'de bildirmek zorunda olan Galatasaray'da kadro yapılanması henüz tamamlanmış değil...

En büyük hedefi Avrupa'da başarı olan sarı-kırmızılılar, bu sezona sadece iki transfer yaparak girdi: Leroy Sane ve Victor Osimhen.

Listenin bildirimine 3 hafta kala, takımdan ayrılan önemli isimlerin boşluğu doldurulamazken ihtiyaç duyulan bölgelere de takviye yapılamadı.


3 HAFTA KALDI

Mevcut kadro, UEFA liste kurallarına da tam olarak uymuyor. Yönetimin 3 hafta içinde bu sorunları çözmesi gerekiyor.

İşte son durum:

- Sezona Günay Güvenç ile başlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kaleci transferi henüz yapılamadı. Muslera'nın boşluğu doldurulamadı.

- Nelsson ve Cuesta gidecek. Stoper tandemindeki Davinson Sanchez ile Abdülkerim'e destek olacak veya rotasyona girecek üst düzey bir isim yok.

- Boey sonrası sağ bek sıkıntısı sürüyor. Jelert yetersiz. Kaan o bölgeyi yedekliyor ama tam randımanlı olamıyor. 'Son devşirme' Sallai'nin de Şampiyonlar Ligi'nde sağ bekteki sıkıntıyı giderip gideremeyeceği bilinmiyor.

- Merkez orta sahada Lemina-Torreira-Sara üçlüsünün yedeği bulunmuyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi için üst düzey oyuncu kadroda yok.

- Mertens sonrası forvet arkası / 10 numarada da boşluk var. Burada şimdilik Sara oynuyor. Zaniolo hala soru işareti. Icardi bu mevkinin oyuncusu değil.

UEFA LİSTE KURALLARI

- A listesine ikisi kaleci en fazla 25 oyuncu kaydedilebilir.

- 25 oyuncunun 8'i "yerel olarak yetiştirilmiş oyuncular" (15-21 yaş arasında o ülkede en az 36 ay lisanslı) olmalıdır. 8'den az yerel yetiştirilmiş oyuncu varsa, A Listesindeki azami oyuncu sayısı buna göre azaltılır.

- Bir oyuncu, 1 Ocak 2004 tarihinde veya sonrasında doğmuş ve 2 yıl lisanslanmışsa B listesine kaydedilebilir.

1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
