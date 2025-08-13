Galatasaray'da rota yeniden Hakan Çalhanoğlu!

Transfer döneminde belli isimlerin üzerinde duran Galatasaray'da rota Inter'e çevrildi.
YENİDEN HAKAN HAMLESİ
Benjamin Pavard ve Yann Sommer transferleri için Inter ile temasta olan sarı-kırmızılılar, yeniden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için de harekete geçti.
Fransız futbolcunun Pavard'ın menajeriyle temas kuran ve olumlu yanıt alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu takip ediyor.
HAKAN İÇİN YENİ ÇALIŞMA
Pavard'ı kiralamak isteyen yönetim, Hakan Çalhanoğlu'nu ise tapusuyla birlikte renklerine katabilmek için yeniden çalışmalara başladı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
