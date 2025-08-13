13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Galatasaray'da rota yeniden Hakan Çalhanoğlu!

Yann Sommer ve Benjamin Pavard transferleri için Inter ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, İtalyan ekibinden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için de yeniden harekete geçti.

13 Ağustos 2025 09:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago




Transfer döneminde belli isimlerin üzerinde duran Galatasaray'da rota Inter'e çevrildi.

YENİDEN HAKAN HAMLESİ

Benjamin Pavard ve Yann Sommer transferleri için Inter ile temasta olan sarı-kırmızılılar, yeniden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için de harekete geçti.

Fransız futbolcunun Pavard'ın menajeriyle temas kuran ve olumlu yanıt alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu takip ediyor.

HAKAN İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Pavard'ı kiralamak isteyen yönetim, Hakan Çalhanoğlu'nu ise tapusuyla birlikte renklerine katabilmek için yeniden çalışmalara başladı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
