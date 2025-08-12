Haber Tarihi: 12 Ağustos 2025 18:00 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 18:00

Exxen Spor Üyelik Ücreti ve Paketleri 2025 | Exxen Spor Paketi Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı, 12 Ağustos Salı günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Exxen Spor üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçı internet bağlantısı olan tüm cihazlardan Exxen dijital platformu aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Feyenoord'u ağırlıyor. Hollanda'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle tur atlamak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, dev maçın yayın bilgilerini ve şifresiz izleme seçeneklerini merak ediyor. Karşılaşma, EXXEN Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ VE PAKETLERİ 2025 | EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye'nin en popüler dijital yayın platformlarından Exxen, 2025 yılında da spor severlere UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve birçok özel spor içeriğini sunmaya devam ediyor. Futbolun yanı sıra basketbol, voleybol ve farklı spor dallarındaki önemli turnuvaları da ekranlara taşıyan Exxen Spor, 2025 yılı güncel üyelik ücretleri ve paket seçenekleri ile dikkat çekiyor.

EXXEN SPOR PAKETLERİ 2025

Exxen, spor içerikleri için özel paketler sunuyor. Bu paketler, kullanıcıların futbol karşılaşmaları başta olmak üzere tüm spor yayınlarına erişebilmesini sağlıyor.

1. Reklamlı Spor Paketi

UEFA organizasyonları dahil tüm spor yayınlarını kapsar.

Yayınlarda reklam gösterimi bulunur.

Aylık: 199,90 TL

Yıllık: 1.599,00 TL

2. Reklamsız Spor Paketi

Tüm spor içeriklerine reklamsız erişim sağlar.

Daha hızlı ve kesintisiz yayın deneyimi sunar.

Aylık: 239,90 TL

Yıllık: 1.899,00 TL

EXXEN SPOR'DA HANGİ ORGANİZASYONLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

Hollanda Eredivisie

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)

Belçika Pro League

UEFA Süper Kupa

Özel belgeseller ve spor programları

EXXEN SPOR'A NASIL ABONE OLUNUR?

Exxen Spor'a abone olmak için:

www.exxen.com adresinden online kayıt yapabilirsiniz.

iOS ve Android mobil uygulamalarından üyelik oluşturabilirsiniz.

Akıllı TV uygulamaları üzerinden doğrudan abone olma imkânı bulunuyor.

Kayıt işlemlerinin ardından seçtiğiniz paket doğrultusunda tüm spor içeriklerini izlemeye başlayabilirsiniz.
