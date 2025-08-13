12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Beşiktaş'a sağ bek alternatifi: Nordi Mukiele

Beşiktaş, sağ bek için arayışlarını hızlandırırken alternatif olarak bonservisi Paris Saint Gemain'de bulunan Nordi Mukiele için devreye girdi.

13 Ağustos 2025 08:29
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a sağ bek alternatifi: Nordi Mukiele
Transfer döneminin başından beri sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni isimler öne çıkıyor.

Beşiktaş sezon öncesi üç sağ bekle anlaşmasına rağmen transferleri gerçekleşememişti. Osayi Samuel, Walker-Peters ve Emerson'un gelişleri son anda iptal olunca sağ bek krizi derinleşti.

BEŞİKTAŞ DEVREDE


Yönetim, kanayan yarayı acilen kapatmak için yeni hedefini belirledi. Siyah beyazlılar, bonservisi Fransız devi PSG'de olan ve geçen sezon Bundesliga'da Leverkusen forması giyen Nordi Mukiele Mulere'yi kadrosuna katmak istiyor.

27 yaşındaki sağ bekin durumu PSG'ye soruldu. Fransızlar, oyuncuyu bu sezon satmak ya da yine kiralamak istiyor.

RAKİP EVERTON

Beşiktaş'ın bu transferdeki rakibi ise Everton. İngiltere Premier Lig ekibi, Mukiele'yi bonservisiyle transfer etmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş'ın ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralamayı hedeflediği, Everton'un devreye girmesiyle bonservisin alınmasının da gündeme geldiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçiren futbolcu, 24 maça çıkarken 2 gol 1 asist kaydetti.

B PLANI TEZE

Bu transferden olumsuz sonuç çıkması durumunda alternatif isim Monaco'nun sağ beki Jordan Teze. Piyasa değeri 9 milyon avro olan 25 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, Monaco ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
