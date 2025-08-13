UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu, 10 rövanş maçıyla sona erdi.Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i iki maçta da 2-0'lık skorlarla yenen Portekiz temsilcisi Benfica ile play-off turunda karşılaşacak.Karabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Club Brugge, Ferencvaros, Kızılyıldız ve Kairat Almaty de play-off'a yükseldi.Alınan sonuçlar şöyle:Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 5-1 (1-0)Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda): 5-2 (1-2)Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 5-0 (0-0)Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (1-0)Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 3-2 (1-0)Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat Almaty (Kazakistan): 1-0 (0-1) Penaltılarla: 3-4 Kairat kazandıFerencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-0 (0-0)Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya): 1-1 (3-1)Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa): 2-0 (2-0)