İşte Fenerbahçe'nin geliri!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Feyenoord'u eleyerek hem büyük bir sevinç yaşadı, hem de önemli bir gelir elde.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2-1'in rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna adını yazdırdı.
Kadıköy'de harika bir zaferle tur atlayan Fenerbahçe, bu başarısının ardından UEFA'dan 4.3 Milyon euro gelir elde etti.
