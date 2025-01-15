Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'na geri sayım

Milli sporcuların da piste çıkacağı Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, 17-19 Ocak tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'na geri sayım
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15 Ocak 2025 16:28
Milli sporcuların da piste çıkacağı Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, 17-19 Ocak tarihlerinde Almanya'da yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Dresden kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 25 ülkeden 149 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar, Muhammed Bozdağ, Murat Tahtacı, Metehan Atan ve Denis Örs temsil edecek.

 
 
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