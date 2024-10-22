Avrupa'da Osimhen - Icardi korkusu!

Bir yanda 100 milyon Euro'luk değeriyle göz kamaştıran Victor Osimhen, diğer tarafta dünyanın en önemli santrforlarından Mauro Icardi...
Birçok Avrupa devini kıskandıran iki büyük golcüyü birden kadrosunda barındıran Galatasaray, onları Avrupa Ligi'nde yeniden görücüye çıkarıyor. Osimhen & Icardi ikilisi şu ana kadar sadece Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında birlikte süre aldı.
O günkü maça ilk 11'de başlayan bu iki yıldızdan Osimhen 20 ve 28'de, Icardi de 34. dakikada attığı golle çok kısa sürede Galatasaray'ı 3-0 öne geçirmişlerdi. Ancak Nijeryalı yıldız o gün yaşadığı sakatlık nedeniyle devrede oyundan çıkmış ve maç 3-3 sona ermişti.
DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR
Liglere milli maçlar nedeniyle ara verilmesi Osimhen'in geri dönüş sürecini de hızlandırmış oldu. Antalyaspor deplasmanında kadroya dönen Osimhen, önce Icardi'nin 2 gollü şovunu izledi, ardından Arjantinli yıldızın yerine girip unutulmaz bir rövaşata golüne imzasını attı. Taraftarlar, bu iki yıldızı birlikte görmenin heyecanına bir kez daha kapılırken, bu bekleyiş çok da uzun sürmeyecek gibi görünüyor.
DERBİYİ DE DÜŞÜNECEK
RFS maçındaki sürpriz kaybı telafi etmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde yarın akşam oynanacak Elfsborg karşılaşmasında Icardi ve Osimhen'i birlikte oynatmanın planlarını yapıyor. İki yıldızın bir arada oynamasıyla sonuca erken gitmek ve taraftarı mutlu etmek isteyen Aslan'ın hocası, işler planlandığı gibi giderse ikinci yarıda Beşiktaş derbisine yönelik bazı değişiklikler yapmanın hesapları içinde.
Birçok Avrupa devini kıskandıran iki büyük golcüyü birden kadrosunda barındıran Galatasaray, onları Avrupa Ligi'nde yeniden görücüye çıkarıyor. Osimhen & Icardi ikilisi şu ana kadar sadece Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında birlikte süre aldı.
O günkü maça ilk 11'de başlayan bu iki yıldızdan Osimhen 20 ve 28'de, Icardi de 34. dakikada attığı golle çok kısa sürede Galatasaray'ı 3-0 öne geçirmişlerdi. Ancak Nijeryalı yıldız o gün yaşadığı sakatlık nedeniyle devrede oyundan çıkmış ve maç 3-3 sona ermişti.
DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR
Liglere milli maçlar nedeniyle ara verilmesi Osimhen'in geri dönüş sürecini de hızlandırmış oldu. Antalyaspor deplasmanında kadroya dönen Osimhen, önce Icardi'nin 2 gollü şovunu izledi, ardından Arjantinli yıldızın yerine girip unutulmaz bir rövaşata golüne imzasını attı. Taraftarlar, bu iki yıldızı birlikte görmenin heyecanına bir kez daha kapılırken, bu bekleyiş çok da uzun sürmeyecek gibi görünüyor.
DERBİYİ DE DÜŞÜNECEK
RFS maçındaki sürpriz kaybı telafi etmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde yarın akşam oynanacak Elfsborg karşılaşmasında Icardi ve Osimhen'i birlikte oynatmanın planlarını yapıyor. İki yıldızın bir arada oynamasıyla sonuca erken gitmek ve taraftarı mutlu etmek isteyen Aslan'ın hocası, işler planlandığı gibi giderse ikinci yarıda Beşiktaş derbisine yönelik bazı değişiklikler yapmanın hesapları içinde.