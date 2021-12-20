Avrupa'da en yaşlı hat-trick yapan futbolcu Molina

La Liga'da Granada forması giyen Jorge Molina, Avrupa liglerinin en yaşlı hat-trick yapan futbolcusu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Avrupa'da en yaşlı hat-trick yapan futbolcu Molina
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19 Aralık 2021 20:29
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Granada forması giyen 39 yaşındaki Jorge Molina, Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en yaşlı hat-trick yapan futbolcu oldu.

Molina (39 yaş, 241 gün), Granada'nın sahasında Mallorca'yı 4-1 yendiği 18. hafta mücadelesinde La Liga ve Avrupa ligleri tarihine geçti.

Karşılaşmada 20, 61 ve 90+1'inci dakikada fileleri havalandıran İspanyol santrfor, bu alandaki La Liga rekorunu Joaquin'in (38 yaş, 140 gün) elinden aldı.

Molina, İtalyan kulübü Brescia'nın Arjantinli forvet oyuncusu Rodrigo Palacio'nun 39 yaş, 86 günle elinde tuttuğu Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu da kırdı.


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