Aubameyang tarihe geçti, Marsilya turu aldı!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Marsilya, Fransa'da oynanan maçta Shakhtar Donetsk'i eledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aubameyang tarihe geçti, Marsilya turu aldı!
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23 Şubat 2024 01:09
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fransız ekibi Marsilya ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk 2-2'nin rövanşında karşı karşıya geldi. Marsilya 3-1 kazandı ve son 16 turuna kaldı.

Shakhtar Donetsk'in golünü 12. dakikada penaltıdan Heorhii Sudakov kaydetti.

Marsilya'nın golleri 23. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 74. dakikada Ismaila Sarr ve 81. dakikada Geoffrey Kondogbia'dan geldi.

Fransız ekibi Marsilya'nın Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana, UEFA listesine yazılmadığı için maç kadrosunda yer almadı.

AUBAMEYANG, FALCAO'YU GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 31. golünü kaydeden Pierre-Emerick Aubameyang, 30 golü bulunan Radamel Falcao'yu geçerek turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Gennaro Gattuso'nun ardından Jean-Louis Gasset'ı takımın başına getiren Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasının ardından büyük bir coşku yaşadı.

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