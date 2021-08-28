Aubameyang: 'Gururumuz yara aldı'

Arsenal'in deneyimli kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, Manchester City'e 5-0 yenilerek Premier Lig'de ilk 3 haftayı golsüz ve puansız kapatmaları sonrası flaş röportajda değerlendirmelerde bulundu.



Aubameyang, "Bugün yeterli değildik. City'e karşı 11'e 11 bile oynasan risk almak, cesur olmak zorundasın. Bugün hiçbirini yapamadık. Kırmızı karttan sonra bambaşka bir oyun oldu. Ancak, sadece kırmızı kartı bahane etmek yeterli değil. Bu takımdaki herkes seviyesini yükseltmeli. Daha çok çalışmalı ve saha içerisinde birlikte hareket etmeli. Bu ileriye gitmemiz için tek yol!" ifadelerini kullandı.



"YARA ALMIŞ GURURUMUZU ONARMALIYIZ"



Gabonlu süper yıldız, "Cesaretle oynamak zorundayız. Bu tür bir maçta her şeyimizle oynamak ve riskler almak zorundayız. Bugün yeterince oynamadık. Bence biz oyuncular arasında bir toplantı yapmamız gerekiyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz Arsenal'iz ve yara almış gururumuzu onarmalıyız. Konuşmamız, gerçekleri söylememiz gerekiyor. Dürüst olmalıyız. Seviyemiz yükselmeli." diyerek sözlerini sürdürdü.



"BİZ DE YOL GÖSTERMELİYİZ"



Arteta'nın bundan sonrası için takımı nasıl motive edeceğiyle ilgili gelen soruya Aubameyang, "Zor olacak ama biz bir takımız. Bir arada kalmalıyız. Üst düzey oyuncular olarak bizim de yol göstermemiz gerekiyor. Kolay olmayacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



