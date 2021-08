Attila Szalai: 'Kadıköy için çok sabırsızım!'

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, HJK Helsinki maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.



İşte Attila Szalai'nin sözleri:



"Yarınki maçla ilgili sabırsızız. Uzun zaman sonra taraftarlarımız önünde oynayacağımız ilk maç olacak. Ligde olduğu gibi Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Bu da hedeflerimizden biri."



"HOCAMIZ ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYOR"



"Sistemimiz değişti. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu sisteme iyi bir şekilde adapte olduk tüm takım olarak. Hocamız iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncuların gelişmesi için her gün çalışıyorlar. Sadece taktiksel olarak değil fiziksel ve teknik anlamda gelişiyoruz. İyi yoldayız. Hocamızın sistemini iyi uygularsak başarılı oluruz."



"FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUM"



"Taraftarların benim için düşüncelerinden ötürü mutluyum. Ben Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi, her gün yapıyorum. Taraftarın desteğinin farkındayız. Teşekkürler onlara. Çok mutluyuz desteklerinden ötürü.



"KADIKÖY İÇİN ÇOK SABIRSIZIM!"



"Hedeflerimiz belli. Her sezon hedefimiz aynı, mümkün olduğu kadar başarılı olup her sezon kupalar almak...



Uzun bir süredir taraftarlardan uzaktayız. Ben şanslıyım. Yazın EURO 2020'de Macaristan için tamamen dolu tribünler önünde oynadım. Kadıköy'ün atmosferini görmek için çok sabırsızım."