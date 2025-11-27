26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

Atletico Madrid, Inter'i son nefeste yendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Inter'i 2-1 mağlup ederek 9 puana yükseldi. Inter ise 12 puanda kaldı.

calendar 27 Kasım 2025 01:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Atletico Madrid, Inter'i son nefeste yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Inter'i ağırladı.
 
Metropolitano'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
 
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez ve 90+3'te Jose Gimenez kaydetti. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.
 
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 72 dakika sahada kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 9 puana yükselirken, Inter 12 puanda kaldı. Sonraki maçta Atletico Madrid deplasmanda PSV ile karşılaşacak. Inter ise Liverpool'u konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.