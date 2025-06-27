Atletico Madrid'e yeni kanat!

Alex Baena transferinde Atletico Madrid ve Villarreal anlaşmaya vardı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid, Alex Baena için 45 milyon euro net, 5 milyon euro da bonuslar olmak üzere toplam 50 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesi sonrası resmi imzanın gelmesi bekleniyor.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ



Villarreal ile geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Alex Baena, 7 gol attı ve 9 kere asist sevinci yaşadı.



