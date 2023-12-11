Atilla Karaoğlan'dan Halil Umut Meler'e destek!

Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı meslektaşı Halil Umut Meler için, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atilla Karaoğlan'dan Halil Umut Meler'e destek!
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11 Aralık 2023 22:59
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Süper Lig hakemlerinden Atilla Karaoğlan, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundu.

Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.



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