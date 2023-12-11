Atilla Karaoğlan'dan Halil Umut Meler'e destek!

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Süper Lig hakemlerinden Atilla Karaoğlan, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundu.
Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.
Süper Lig hakemlerinden Atilla Karaoğlan, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundu.
Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU