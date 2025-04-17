Athletic Bilbao - Rangers maçında ilginç an!

Athletic Bilbao ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı ilginç bir pozisyona sahne oldu. Ceza sahası içinde yerde kalan Dessers, hakeme 'Formam yırtıldı' diye itiraz etti. Hakem, devam kararı verdi.

, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao - Rangers maçında ilginç an!
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17 Nisan 2025 23:16
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarında geceye damga vuran pozisyonda San Mames Stadı'nda oynanan Athletic Bilbao - Rangers karşılaşmasında yaşandı.

0-0'ın rövanşında San Mames Stadyumu'nda oynanan maçın 17. dakikasında, Rangers'ın Belçikalı forveti Cyriel Dessers, Bilbao'nun savunma oyuncusu Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele rakip ceza sahasında yerde kaldı.

Bunun ardından Dessers, hakeme penaltı itirazında bulundu ve rakibinin çekmesi nedeniyle formasında oluşan büyük yırtığı hakeme gösterdi.

Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto oyunu devam ettirirken, itirazları sebebiyle Dessers'i sarı kart ile cezalandırdı.

Penaltı beklerken sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, şaşkınlığını gizleyemedi.

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