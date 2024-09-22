Athletic Bilbao'dan 3 gollü galibiyet

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Athletic Bilbao, evinde Celta Vigo'yu konuk etti. San Mamés Stadyumu'ndaki maçta Athletic Bilbao maçı 3-1 kazandı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Gorka Guruzeta ile 80'de Alvaro Djalo attı. Celta Vigo'nun tek golünü ise 25'te penaltıdan Iago Aspas attı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Gorka Guruzeta ile 80'de Alvaro Djalo attı. Celta Vigo'nun tek golünü ise 25'te penaltıdan Iago Aspas attı.
Athletic Bilbao, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 13 puana ulaştı. Celta Vigo ise 9 puanda kaldı.
İspanya La Lıga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Celta Vigo evinde Atletico Madrid'i konuk edecek.
İspanya La Lıga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Celta Vigo evinde Atletico Madrid'i konuk edecek.