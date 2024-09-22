Athletic Bilbao'dan 3 gollü galibiyet

İspanya La Liga'da Athletic Bilbao, evinde Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Athletic Bilbao'dan 3 gollü galibiyet
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22 Eylül 2024 19:11
Son güncelleme 22 Eylül 2024 19:15
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Athletic Bilbao, evinde Celta Vigo'yu konuk etti. San Mamés Stadyumu'ndaki maçta Athletic Bilbao maçı 3-1 kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Gorka Guruzeta ile 80'de Alvaro Djalo attı. Celta Vigo'nun tek golünü ise 25'te penaltıdan Iago Aspas attı.

Athletic Bilbao, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 13 puana ulaştı. Celta Vigo ise 9 puanda kaldı. 

İspanya La Lıga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Celta Vigo evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. 
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