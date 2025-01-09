Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a "fanatizm" tepkisi!

Athena Gökhan, canlı yayında, ''Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar'' diyen Vedat Milor'a 'fanatizm' tepkisi gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a 'fanatizm' tepkisi!
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09 Ocak 2025 12:27
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı futbol yorumları büyük yankı uyandırdı.

Milor'un, "Adını söyleyemeyeceğim, bir takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." sözleri, Fenerbahçeli taraftarları adeta çileden çıkardı.

MİLOR'DAN GALATASARAY DESTEĞİ

Vedat Milor, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunda da şampiyon olacağına inandığını dile getirerek, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." ifadelerini kullandı.

ATHENA GÖKHAN'DAN TEPKİ

Bu açıklamalara ilk yanıt ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz'dan geldi. Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor'a sert bir dille eleştiride bulundu:

"Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle."

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