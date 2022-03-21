Atalanta tek golle deplasmanda kazandı

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Bologna ile Atalanta karşı karşıya geldi.
Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Temsilcimiz Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika görev yaptığı mücadelede Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Cisse kaydetti.
Atalanta bu galibiyetin ardından son 5 maçında ikinci kez galibiyet elde etti ve 51 puana ulaştı. Bologna ise 33 puanda kaldı.
Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Temsilcimiz Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika görev yaptığı mücadelede Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Cisse kaydetti.
Atalanta bu galibiyetin ardından son 5 maçında ikinci kez galibiyet elde etti ve 51 puana ulaştı. Bologna ise 33 puanda kaldı.