Atalanta tek golle deplasmanda kazandı

Serie A'nın 30. haftasında Atalanta, Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atalanta tek golle deplasmanda kazandı
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21 Mart 2022 00:46
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Bologna ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Temsilcimiz Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika görev yaptığı mücadelede Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Cisse kaydetti.

Atalanta bu galibiyetin ardından son 5 maçında ikinci kez galibiyet elde etti ve 51 puana ulaştı. Bologna ise 33 puanda kaldı.

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