Atalanta tek golle deplasmanda kazandı

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Bologna ile Atalanta karşı karşıya geldi.



Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Temsilcimiz Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika görev yaptığı mücadelede Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Cisse kaydetti.



Atalanta bu galibiyetin ardından son 5 maçında ikinci kez galibiyet elde etti ve 51 puana ulaştı. Bologna ise 33 puanda kaldı.





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