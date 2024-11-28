Atalanta'da Retegui fırtınası!

Atalanta forması giyen Mateo Retegui, bu sezon 19 maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atalanta'da Retegui fırtınası!
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28 Kasım 2024 19:19
Son güncelleme 28 Kasım 2024 19:20
İtalyan ekibi Atalanta'nın yaz transfer döneminde Genoa'dan kadrosuna kattığı Mateo Retegui, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

Atalanta'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan İtalyan golcü, 17 gole katkı sağladı.

Retegui, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 3 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak 25 yaşındaki futbolcunun kulübü Atalanta ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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