İtalyan ekibi Atalanta'nın yaz transfer döneminde Genoa'dan kadrosuna kattığı Mateo Retegui, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.



Atalanta'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan İtalyan golcü, 17 gole katkı sağladı.



Retegui, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 3 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.



Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak 25 yaşındaki futbolcunun kulübü Atalanta ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



