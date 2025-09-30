UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, sahasında Club Brugge'yi konuk etti.



İtalya'da oynanan mücadeleyi Atalanta, ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 kazandı.



Atalanta'nın karşılaşmadaki golleri 74. dakikada penaltı noktasından Lamar Samardzic ve 87. dakikada Mario Pasalic attı. Club Brugge'ün golü 38. dakikada Christos Tzolis'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Atalanta, ikinci karşılaşmasında ilk 3 puanını elde etti. Club Brugge ise 3 puanda kaldı.



Devler Ligi'nin gelecek haftasında Atalanta, Slavia Praha'yı konuk edecek. Club Brugge, Bayern Münih deplasmanında olacak.