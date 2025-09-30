30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-026'
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
0-226'
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-026'
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
0-026'
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
1-026'
30 Eylül
Marsilya-Ajax
3-027'
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
0-026'

Atalanta, Club Brugge karşısında geri döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, sahasında Club Brugge'yi ile 2-1 mağlup etti.

30 Eylül 2025 21:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atalanta, Club Brugge karşısında geri döndü!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, sahasında Club Brugge'yi konuk etti.

İtalya'da oynanan mücadeleyi Atalanta, ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 kazandı.

Atalanta'nın karşılaşmadaki golleri 74. dakikada penaltı noktasından Lamar Samardzic ve 87. dakikada Mario Pasalic attı. Club Brugge'ün golü 38. dakikada Christos Tzolis'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, ikinci karşılaşmasında ilk 3 puanını elde etti. Club Brugge ise 3 puanda kaldı.

Devler Ligi'nin gelecek haftasında Atalanta, Slavia Praha'yı konuk edecek. Club Brugge, Bayern Münih deplasmanında olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
