ASVEL, kötü serisini Dubai'ye karşı bitirdi

EuroLeague 6. hafta maçında ASVEL ile Dubai Basket karşı karşıya geldi. LDLC Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ASVEL, 85-79'luk skorla kazandı.ASVEL'de Nando De Colo 24 sayı ile yıldızlaştı. Glynn Watson 21 sayı, Mbaye Ndiaye ise 10 sayı 8 ribaund ile mücadele etti.Dubai'de ise Dwayne Bacon 22 sayı, Mfioundo Kabengele 20 sayı, Filip Petrusev ise 13 sayı ve 10 ribaund ile oynadı.3 maçın ardından kazanan ASVEL, galibiyet sayısını 2'ye çıkardı. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Dubai ise 3 galibiyette kaldı.ASVEL, bir sonraki maçında Kızılyıldız'a konuk olacak. Dubai ise Baskonia deplasmanına gidecek.