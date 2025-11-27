UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa, Young Boys'u konuk etti.



Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Aston Villa'nın gollerini 27 ve 42. dakikalarda Donyell Malen kaydetti. Young Boys'un tek golü ise 90. dakikada Joel Monteiro'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa, puanını 12'ye yükseltti. Young Boys ise 6 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Aston Villa, Basel'e konuk olacak. Young Boys ise Lille'i ağırlayacak.