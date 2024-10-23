UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Aston Villa, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada John McGinn ile 64. dakikada Jhon Duran attı.
Aston Villa, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Bologna, 1 puanda kaldı.
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Club Brugge deplasmanına gidecek. Bologna, sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada John McGinn ile 64. dakikada Jhon Duran attı.
Aston Villa, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Bologna, 1 puanda kaldı.
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Club Brugge deplasmanına gidecek. Bologna, sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.