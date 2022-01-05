Aston Villa, Coutinho transferinde sona yaklaştı!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Barcelona'da yeterince süre alamayan Philip Coutinho'yu kiralamak için görüşmelerde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Aston Villa, Coutinho transferinde sona yaklaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2022 18:32
Aston Villa, Barcelona'da bekleneni veremeyen Philip Coutinho transferinde sona yaklaştı.

İngiliz basınına göre, Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncunun kiralanması için Barcelona ile son detayları görüştüğü kaydedildi.

Haberde Liverpool'dan eski takım arkadaşı ve şuan Aston Villa'nın çalıştırıcısı olan Steven Gerard'ın da transferi istediği ifade edildi.

Coutinho, daha önce 2013'ten 2018 yılına kadar Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giymişti.

Brezilyalı oyuncu Barcelona formasıyla çıktığı 15 maçta, 2 gol atma başarısı gösterdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.