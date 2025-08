Aşkın Demir: 'Süper Lig hedefinden sapmadık!'

Süper Lig'den düşüp 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi düzenlediği dayanışma gecesinde yönetim, teknik heyet, futbolcular ve basın mensuplarını bir araya getirdi.Yeni sezona ilçeyi kapsayan yeni bir yönetimle giren yeşil-beyazlılarda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Heyecanlıyız, hedefimizden hiçbir şey saptırmıyoruz. Geçen sezon ile aramızda çok bir fark yok. Biz yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Hissedarlık yapımız aynı, sadece gençleştik diyelim. Biz bu takım ruhuyla Allah nasip ederse yine Süper Lig hedefinden hiçbir şekilde sapmadık, sapmayacağız da. Bu sene tesisleşmeye ağırlık vereceğiz. Yatırım olarak düşüncemiz o, geleceğe yatırım yapmak istiyoruz" diye konuştu.Bu seneki hedeflerimizin içerisinde sadece kısa vadeli hedeflerin olmadığını, 3- 5 senelik hedefleri olduğuna dikkat çeken başkan Demir, "İnşallah yeni yönetimimizle bunları gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. Kadromuzda çok fazla bir değişiklik yok. Ekibimize güveniyoruz, arkadaşlara inancımız fazlasıyla var. Yabancı sayısından dolayı bir sıkıntımız var. Geçen sene 13 yabancıyken bu sene 8 yabancıya düştü. Dolayısıyla elimizden çıkarmamız gereken 5 tane yabancı futbolcumuz var. Şu an 2 oyuncuyla yollarımız ayrıldı, 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. 2 yeni genç futbolcu aldık, geçen seneki kadromuzun arkasındayız. Başarı sadece puanla ilgili değil, biz biraz haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz ama bunlar bahane de değil. Bu kadroya güvenerek bu sene de inşallah, üst lige çıkmak için elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz" dedi.Başkan Aşkın Demir, Bodrum FK'nın ilçeyle birlikte birlik içinde şehir takımı olmasını istediklerine vurgu yaparak, "Şehir takımına sahip çıksın istiyoruz, ona yatırım yapıyoruz. Her maçımızda 80 tane ücretsiz bilet veriyoruz. İlköğretim ve öğretim öğrencilerimize böyle bir imkan sağlıyor ve gelen öğrencilerimize 2 tane forma hediye ediyoruz. İnancımız o ki, bu çocuklar belki yarın futbolcumuz belki taraftarımız olacak. Bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz, yönetimimizde çok renkli simalarda var. Bodrum'un sevilen insanları, onların tecrübe, birikimlerinden ve fikirlerinden yararlanacağız. O yüzden yönetimi bu şekilde kurduk" ifadelerini kullandı.Daha önce futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı Bodrum FK'da bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen Burhan Eşer heyecanlı olduğunu söyledi. Gecede konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Benim için farklı duygular oldu. Futbolculukta şampiyonluk yaşadığım, yardımcı antrenörlükte şampiyonluk yaşadığım, geçen sene üzüldüğümüz bir sezonun ardından sağ olsun başkanımız, yönetimimiz bütün herkesin desteğiyle bu görev bize layık görüldü. İnşallah alnımızın akıyla bu görevi yerine getirip, kulübümüzü inşallah hak ettiği yere getireceğiz. Ben taraftarlarımızdan biriyim, kısa süre oynamama rağmen gerçekten bu kulüpte çok farklı duygularım var. Taraftarımız gerçekten bizim için çok önemli, içeride ve dışarıda her zaman desteklerini bizden esirgemiyorlar. Bana olan ilgi alaka da beni çok mutlu etti" dedi.Önceliğinin hiçbir zaman kendisi olmadığını, kulübün başarısı ve menfaatlerinin önde geldiğini belirten Eşer, "Süper Lig'den düştüğümüz için yabancı kuralında sıkıntılarımız var. 6+2 kuralı var bizim bulunduğumuz ligde. Bizde bu kapsamda sayıyı düşürmeye başladık. Bizim içeriyi rahatlatmamız lazım. Gerekli mevkilerde eksiğimiz olduğunu hissettiğimiz an kulüp olarak zaten güçlüyüz, gereken transferleri yaparız. Potansiyelli genç oyuncularımız var onlara güveneceğiz ve oynatacağız. Güvenmeden hiçbir oyuncuyu kazanamayız. Sahada ne oynadığını bilen, isteyen, arzulayan, coşkulu, disiplinli, baskılı ve temaslı oyunu seven futbolun iki yönüne oynayacak hem defansif hem de ofansif yönünü oynayacak, fiziksel kapasitesi yüksek oyun anlayışı benimsiyoruz. Futbolcularımıza bunu aşılıyoruz ve oyuncularımızda bu sistemi destekliyor" diye konuştu.