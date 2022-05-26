Alexander Sörloth ayrıldığından bu yana Trabzonspor 'un kadrosunda görmek istediği ve kulübü Dnipro ile uzun uzun pazarlıklar yaptığı Artem Dovbyk'in yeni adresi belli oluyor...



İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ukraynalı golcü, Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Dnipro ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki forvet için iki kulübün de çok büyük oranda el sıkıştığı kaydedildi.



Hatta Çizme basını, Dovbyk'in, Torino şehrine gittiğini de iddia etti.



Kısa bir dönem Beşiktaş 'ın da gündemine gelen başarılı forvet bu sezon 18 maça çıkarken, 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



