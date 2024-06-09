Bologna forması giyen Joshua Zirkzee, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşinden koşturuyor.



Hollandalı futbolcu için daha önce Milan devreye girmişti. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Bologna ile temasa geçmişti.



Sky'da yer alan habere göre, Arsenal ve Manchester United, Milan'ın transfer için hamlesine rağmen genç yıldızın durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.



Zirkzee'nin Bologna ile olan sözleşmesinde 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.



Bologna'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Zirkzee 12 gol attı ve 7 asist yaptı.





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