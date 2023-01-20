Arsenal, Trossard'ı açıkladı!

Arsenal, Brighton'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; arsenal.com
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Arsenal, Trossard'ı açıkladı!
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20 Ocak 2023 18:47
Arsenal, ara transfer döneminde kadrosuna Leandro Trossard'ı kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu için Brighton ile anlaşma sağladığı ve oyuncuyla uzun süreli bir kontrat imzalandığı aktarıldı.

Arsenal, ayrıca Trossard için gerekli tüm belgelerin hazırlandığını ve pazar günkü Manchester United karşılaşmasına yetişmesinin beklendiğini duyurdu.

Öte yandan Arsenal'in 28 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

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