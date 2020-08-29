Arsenal, Liverpool'u devirdi ve kupayı müzesine götürdü!

Community Shield karşılaşmasında Liverpool'u penaltılar sonucunda yenen Arsenal, kupayı müzesine götürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
Arsenal, Liverpool'u devirdi ve kupayı müzesine götürdü!
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29 Ağustos 2020 20:34
İngiltere'de şampiyon ve FA Cup sahibinin karşı karşıya geldiği Community Shield mücadelesinde Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi ve penaltıları kazanan Arsenal kupayı müzesine götürdü.

Arsenal 12. dakikada Aubameyang ile öne geçerken, Liverpool'u penaltılara taşıyan gol 73. dakikada Minamino'dan geldi.

Liverpool'da penaltılarda genç oyuncu Brewster topu direkten dışarı gönderince 5-4'lük skorla Arsenal kupanın sahibi oldu.

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