Arsenal, Liverpool'u devirdi ve kupayı müzesine götürdü!

İngiltere'de şampiyon ve FA Cup sahibinin karşı karşıya geldiği Community Shield mücadelesinde Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi ve penaltıları kazanan Arsenal kupayı müzesine götürdü.
Arsenal 12. dakikada Aubameyang ile öne geçerken, Liverpool'u penaltılara taşıyan gol 73. dakikada Minamino'dan geldi.
Liverpool'da penaltılarda genç oyuncu Brewster topu direkten dışarı gönderince 5-4'lük skorla Arsenal kupanın sahibi oldu.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi ve penaltıları kazanan Arsenal kupayı müzesine götürdü.
Arsenal 12. dakikada Aubameyang ile öne geçerken, Liverpool'u penaltılara taşıyan gol 73. dakikada Minamino'dan geldi.
Liverpool'da penaltılarda genç oyuncu Brewster topu direkten dışarı gönderince 5-4'lük skorla Arsenal kupanın sahibi oldu.
Community Shield sayıları; 🏴
🏆(21) Manchester United
🏆(16) Arsenal
🏆(15) Liverpool
🏆(9) Everton
🏆(7) Tottenham
🏆(6) Manchester City pic.twitter.com/UbFnXMgInp
— Sporx (@sporx) August 29, 2020