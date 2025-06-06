06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
21:45
06 Haziran
Estonya-İsrail
21:45
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
21:45
06 Haziran
Galler-Linheştayn
21:45
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
21:45
06 Haziran
Norveç-İtalya
21:45
06 Haziran
Kolombiya-Peru
23:30
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Arsenal'in yeni gözdesi Rodrygo!

Arsenal, Real Madrid forması giyen Rodrygo'yu transfer listesinin en öncelikli hedefi olarak görüyor.

calendar 06 Haziran 2025 18:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'in yeni gözdesi Rodrygo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gelecek sezon kadro çalışmaları yapan Arsenal, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu transfer listesinin başına yazdı.

Sky Sports'un haberine göre Real Madrid'in genç oyuncusu Rodrygo, Arsenal'in en önemli hedefi konumunda.

Genç Brezilyalı'nın ön üçlüde gösterdiği etkileyici performans, Arsenal teknik ekibinin bu transferi istemesinin en önemli sebebi olarak gösterildi.

İspanyol devi ile 267 maça çıkan Rodrygo, 68 gol, 50 asistlik performans sergiledi. Rodrygo'nun güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak belirtiliyor.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.