Arsenal'den yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, eski oyuncumuz Fabian Caballero'nun ani vefatını duymaktan büyük üzüntü duymaktadır. Şu anda düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadeleri kullanıldı.
Dundee'den yapılan açıklamada ise "Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes, eski Dundee oyuncusu Fabian Caballero'nun vefatını bu sabah öğrenerek son derece şok ve üzüntü yaşadı. Fabian 46 yaşında vefat etti ve Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes tarafından çok özlenecek. Fabian, Temmuz 2000'de Dee ile sözleşme imzaladı ve Dundee taraftarları arasında favori bir isim oldu" denildi.
Futsal maçı oynarken fenalaştı
46 yaşındaki hayatını kaybeden Caballero'nun arkadaşlarıyla futsal oynarken yere yığıldığı bildirildi. Mücadeleci tarzı nedeniyle 'Tyson' lakabıyla anılan Paraguaylı futbolcu, 1998 yılında Arsene Wenger tarafından Arsenal'a transfer edilmiş, ancak İngiliz ekibiyle sadece üç maçta forma giyebilmişti.
Dundee'de taraftarın sevgilisi oldu
Forma şansı bulamayınca Paraguay'a geri dönerek Atletico Tembetary'e imza attı. Bir sezon sonra bu kez Dundee'ye transfer olan Caballero, burada geçirdiği beş sezon boyunca taraftarların sevgilisi haline geldi.
Arsenal'in eski oyuncusu futbol dünyasını yasa boğdu
Eski Arsenal ve Dundee futbolcusu Fabian Caballero, bir futsal maçında aniden fenalaşarak 46 yaşında hayatını kaybetti.
Son güncelleme 30 Eylül 2024 14:30
Arsenal'den yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, eski oyuncumuz Fabian Caballero'nun ani vefatını duymaktan büyük üzüntü duymaktadır. Şu anda düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadeleri kullanıldı.
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