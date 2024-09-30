Arsenal'in eski oyuncusu futbol dünyasını yasa boğdu

İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden Arsenal'da 1998/99 sezonunda forma giyen eski futbolcu Fabian Caballero, arkadaşlarıyla futsal oynadığı sırada aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.





Arsenal'den yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, eski oyuncumuz Fabian Caballero'nun ani vefatını duymaktan büyük üzüntü duymaktadır. Şu anda düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadeleri kullanıldı.



Dundee'den yapılan açıklamada ise "Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes, eski Dundee oyuncusu Fabian Caballero'nun vefatını bu sabah öğrenerek son derece şok ve üzüntü yaşadı. Fabian 46 yaşında vefat etti ve Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes tarafından çok özlenecek. Fabian, Temmuz 2000'de Dee ile sözleşme imzaladı ve Dundee taraftarları arasında favori bir isim oldu" denildi.



Futsal maçı oynarken fenalaştı



46 yaşındaki hayatını kaybeden Caballero'nun arkadaşlarıyla futsal oynarken yere yığıldığı bildirildi. Mücadeleci tarzı nedeniyle 'Tyson' lakabıyla anılan Paraguaylı futbolcu, 1998 yılında Arsene Wenger tarafından Arsenal'a transfer edilmiş, ancak İngiliz ekibiyle sadece üç maçta forma giyebilmişti.



Dundee'de taraftarın sevgilisi oldu



Forma şansı bulamayınca Paraguay'a geri dönerek Atletico Tembetary'e imza attı. Bir sezon sonra bu kez Dundee'ye transfer olan Caballero, burada geçirdiği beş sezon boyunca taraftarların sevgilisi haline geldi.









