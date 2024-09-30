Arsenal'in eski oyuncusu futbol dünyasını yasa boğdu

Eski Arsenal ve Dundee futbolcusu Fabian Caballero, bir futsal maçında aniden fenalaşarak 46 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal'in eski oyuncusu futbol dünyasını yasa boğdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 14:26
Son güncelleme 30 Eylül 2024 14:30
İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden Arsenal'da 1998/99 sezonunda forma giyen eski futbolcu Fabian Caballero, arkadaşlarıyla futsal oynadığı sırada aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.

Arsenal'den yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, eski oyuncumuz Fabian Caballero'nun ani vefatını duymaktan büyük üzüntü duymaktadır. Şu anda düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadeleri kullanıldı.

Dundee'den yapılan açıklamada ise "Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes, eski Dundee oyuncusu Fabian Caballero'nun vefatını bu sabah öğrenerek son derece şok ve üzüntü yaşadı. Fabian 46 yaşında vefat etti ve Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes tarafından çok özlenecek. Fabian, Temmuz 2000'de Dee ile sözleşme imzaladı ve Dundee taraftarları arasında favori bir isim oldu" denildi. 

Futsal maçı oynarken fenalaştı

46 yaşındaki hayatını kaybeden Caballero'nun arkadaşlarıyla futsal oynarken yere yığıldığı bildirildi. Mücadeleci tarzı nedeniyle 'Tyson' lakabıyla anılan Paraguaylı futbolcu, 1998 yılında Arsene Wenger tarafından Arsenal'a transfer edilmiş, ancak İngiliz ekibiyle sadece üç maçta forma giyebilmişti.

Dundee'de taraftarın sevgilisi oldu

Forma şansı bulamayınca Paraguay'a geri dönerek Atletico Tembetary'e imza attı. Bir sezon sonra bu kez Dundee'ye transfer olan Caballero, burada geçirdiği beş sezon boyunca taraftarların sevgilisi haline geldi.




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery