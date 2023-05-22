Arsenal'in Declan Rice ısrarı!

Premier Lig ekibi Arsenal yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Ligin büyük bir bölümünü lider götürmesine rağmen şampiyonluğu rakibi Manchester City'e kaptıran Londra ekibi, gelecek sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.



Yeni sezonda orta saha kurgusunu güçlendirmek isteyen Arsenal, uzun süredir takip ettiği Declan Rice'ı kadrosuna katmak istiyor. West Ham United kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Arsenal'in 105 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öne sürüldü.



24 yaşındaki İngiliz oyuncunun İngiliz devinde oynamaya sıcak baktığı belirtildi.



EN PAHALI TRANSFERİ OLABİLİR



Arsenal, bu transferi gerçekleştirmesi halinde Declan Rice transferi kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.



Londra ekibi daha önce en fazla bonservisi Nicolas Pepe için harcamıştı. Arsenal, Lille kulübüne Nicolas Pepe için 80 milyon euro ödedi.



DECLAN RICE'IN SEZON PERFORMANSI



İngiliz orta saha oyuncusu Rice, takımı West Ham United ile çıktığı 48 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



