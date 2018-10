Arsenal ile anlaşamayan Ramsey için dev yarış!

ile sözleşmesi 2019 yılında sözleşmesi sona erecek olaniçin dev kulüpler sıraya girdi.İtalya basınında yer alan habere göre; Liverpool, Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği Galli yıldız için Milan ve Juventus da harekete geçti.Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, "Aaron şu an her kulüpte oynayabilir. Her lig, onun oyun tarzına uyar. Arsenal'de 10 yıldır yüksek seviyede performans veriyor. Hangi takım transfer ederse, çok önemli bir oyuncuya sahip olacak" açıklamasını yaptı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Aaron Ramsey'in, Arsenal'den haftada 390 bin euro kazanan Mesut Özil ile aynı maaşı talep ettiği belirtilmişti.