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Arsenal ile anlaşamayan Ramsey için dev yarış!

Arsenal ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Aaron Ramsey için Avrupa'dan dev kulüpler yarışa girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsenal ile anlaşamayan Ramsey için dev yarış!
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08 Ekim 2018 03:06
Arsenal ile sözleşmesi 2019 yılında sözleşmesi sona erecek olan Aaron Ramsey için dev kulüpler sıraya girdi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Liverpool, Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği Galli yıldız için Milan ve Juventus da harekete geçti.

"HANGİ TAKIM TRANSFER EDERSE..."

Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, "Aaron şu an her kulüpte oynayabilir. Her lig, onun oyun tarzına uyar. Arsenal'de 10 yıldır yüksek seviyede performans veriyor. Hangi takım transfer ederse, çok önemli bir oyuncuya sahip olacak" açıklamasını yaptı.

MESUT KADAR İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Aaron Ramsey'in, Arsenal'den haftada 390 bin euro kazanan Mesut Özil ile aynı maaşı talep ettiği belirtilmişti.

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