İngiltere Premier Lig'de 26. haftasında Arsenal, Brentford'u konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Emile Smith Rowe ve 79. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Bentfrod'un golü ise 90+3. dakikada Christian Norgaard'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Arsenal 6. sıraya yerleşti. 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve 24 puanda kalan Brentford ise 14. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Arsenal, evinde Wolverhampton'u ağırlayacak, Brentford ise Newcastle United'ı konuk edecek.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Emile Smith Rowe ve 79. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Bentfrod'un golü ise 90+3. dakikada Christian Norgaard'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Arsenal 6. sıraya yerleşti. 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve 24 puanda kalan Brentford ise 14. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Arsenal, evinde Wolverhampton'u ağırlayacak, Brentford ise Newcastle United'ı konuk edecek.