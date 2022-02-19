Arsenal evinde Brentford'u yıktı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, konuk ettiği Brentford'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal evinde Brentford'u yıktı
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19 Şubat 2022 20:01
İngiltere Premier Lig'de 26. haftasında Arsenal, Brentford'u konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Emile Smith Rowe ve 79. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Bentfrod'un golü ise 90+3. dakikada Christian Norgaard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Arsenal 6. sıraya yerleşti. 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve 24 puanda kalan Brentford ise 14. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Arsenal, evinde Wolverhampton'u ağırlayacak, Brentford ise Newcastle United'ı konuk edecek.




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