İngiltere Premier Lig'de 26. haftasında Arsenal, Brentford'u konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Emile Smith Rowe ve 79. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Bentfrod'un golü ise 90+3. dakikada Christian Norgaard'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Arsenal 6. sıraya yerleşti. 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve 24 puanda kalan Brentford ise 14. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Arsenal, evinde Wolverhampton'u ağırlayacak, Brentford ise Newcastle United'ı konuk edecek.











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