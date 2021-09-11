Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Norwich City ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı ve bu sezonki ilk puanlarını aldı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Arsenal'e galibiyeti getiren gol, takımın 1 numaralı yıldızı Pierre Emerick Aubameyang'dan geldi. Norwich, böylece küme düştüğü sezonla birlikte Premier Lig'de çıktığı son 14 maçı da kaybetti.
İlk 3 haftada Brentford ile Chelsea'ye 2-0, Manchester City'ye ise 5-0 yenilen Arsenal, böylece ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Lige geri dönen Norwich ise ilk 4 maç sonunda puan alamayarak son sırada kaldı.
Premier Lig'in 5. haftasında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecekken, Norwich ise evinde Watford'u konuk edecek.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Arsenal'e galibiyeti getiren gol, takımın 1 numaralı yıldızı Pierre Emerick Aubameyang'dan geldi. Norwich, böylece küme düştüğü sezonla birlikte Premier Lig'de çıktığı son 14 maçı da kaybetti.
İlk 3 haftada Brentford ile Chelsea'ye 2-0, Manchester City'ye ise 5-0 yenilen Arsenal, böylece ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Lige geri dönen Norwich ise ilk 4 maç sonunda puan alamayarak son sırada kaldı.
Premier Lig'in 5. haftasında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecekken, Norwich ise evinde Watford'u konuk edecek.