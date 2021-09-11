Arsenal'de siftah Aubameyang'dan geldi

Arsenal, Norwich City'yi 1-0 mağlup etti ve Premier Lig'deki 4. maçında ilk golünü attı ve ilk puanlarını aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'de siftah Aubameyang'dan geldi
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11 Eylül 2021 18:52
Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Norwich City ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı ve bu sezonki ilk puanlarını aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Arsenal'e galibiyeti getiren gol, takımın 1 numaralı yıldızı Pierre Emerick Aubameyang'dan geldi. Norwich, böylece küme düştüğü sezonla birlikte Premier Lig'de çıktığı son 14 maçı da kaybetti.

İlk 3 haftada Brentford ile Chelsea'ye 2-0, Manchester City'ye ise 5-0 yenilen Arsenal, böylece ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Lige geri dönen Norwich ise ilk 4 maç sonunda puan alamayarak son sırada kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecekken, Norwich ise evinde Watford'u konuk edecek.


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