26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

Arsenal, Bayern Münih'i üç golle devirerek zirvenin yeni sahibi oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Arsenal, sahasında Bayern Münih'i 3-1 mağlup etti.

27 Kasım 2025 01:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi., 

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Jurrien Timber, 69. dakikada Noni Madueke ve 77. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.



Bayern Münih'in tek golünü ise dakika 32'de Lennart Karl attı.

Bu galibiyetin ardından Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Öte yandan Bayern Münh, Devler Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Premier Lig devi Arsenal, bu karşılaşmanın ardından puanını 13 yaparak Devler Ligi'nin 5. haftasını lider kapattı. Bayern Münih, 12 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Arsenal, Club Brugge deplasmanına gidecek. Bayern Münih, Sporting CP'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
