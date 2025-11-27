UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.,
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Jurrien Timber, 69. dakikada Noni Madueke ve 77. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Bayern Münih'in tek golünü ise dakika 32'de Lennart Karl attı.
Bu galibiyetin ardından Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Öte yandan Bayern Münh, Devler Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşadı.
Premier Lig devi Arsenal, bu karşılaşmanın ardından puanını 13 yaparak Devler Ligi'nin 5. haftasını lider kapattı. Bayern Münih, 12 puanda kaldı.
👀Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol yedi.
🔸Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
🔸Arsenal 2-0 Olympiakos
🔸Arsenal 4-0 Atletico Madrid
🔸Slavia Prag 0-3 Arsenal
🔸Arsenal 3-1 Bayern Münih pic.twitter.com/K6FQcj2TvW
— Sporx (@sporx) November 26, 2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Arsenal, Club Brugge deplasmanına gidecek. Bayern Münih, Sporting CP'yi ağırlayacak.