Arne Slot'tan Darwin Nunez itirafı

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Girona'yı 1-0 ile geçti. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, maça ve Darwin Nunez'e dair açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arne Slot'tan Darwin Nunez itirafı
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10 Aralık 2024 23:49
Son güncelleme 10 Aralık 2024 23:55
Şampiyonlar Ligi'nde Girona'yı Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 ile geçen Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, Darwin Nunez'i neden oyunda tuttuğuna dair açıklamalar yaptı.

"NUNEZ'İN GOL ATMAYA İHTİYACI VAR"

Liverpool santraforu Nunez hakkında konuşan Arne Slot, "Darwin Nunez'in gol atmasını çok isterdim çünkü bir gol atmaya ihtiyacı var. Bu yüzden onu uzun süre sahada tuttum. O rakipler için bir tehditti ama forvet oyuncuları gol atamadığı zaman iyi olmadığı için mi yoksa özgüven eksikliğinden mi kaynaklandığını sorguluyorsunuz." dedi.

"GIRONA ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Karşılaştıkları Girona hakkında da yorumlar yapan Arne Slot, "Girona için üzülüyorum. Onlar çok kaliteli bir takım ve şu ana kadar aldıkları 3 puandan daha fazlasını hak ediyorlar. Güzel bir oyun ortaya koydular ancak bizim de kalecimiz çok iyiydi." şeklinde görüş belirtti.

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